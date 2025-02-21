Их емкость будет на 15-20% больше, чем у актуальных моделей.

Новые смартфоны Xiaomi порадуют пользователей более продолжительным временем работы аккумулятора. Их емкость будет на 15-20% больше, чем у актуальных моделей.

Слухи из Китая указывают на то, что "народный флагман" Redmi K80 Ultra получит батарею емкостью 7400/7500 мАч. Кроме этого, устройство будет поддерживать быструю зарядку по проводу 100 Вт.

Redmi K70 Ultra представили в июле 2024 года. На момент выхода он поставил рекорд производительности в AnTuTu. Презентация Redmi K80 Ultra тоже ожидается летом. Преемник будет оснащен тройной системой камер и прочным металлическим корпусом, а под капотом, как ожидается, будет работать мощный Dimensity 9400 Plus.

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В прошлых утечках также упоминалось, что среднебюджетный Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro получит рекордный аккумулятор на 7500 мАч. Его релиз ожидается во втором квартале этого года (с апреля по июнь).

Инсайдеры говорят, что аккумуляторы емкостью 7000 и даже 7500 мАч станут новым трендом на рынке смартфонов. Добиться такого прироста удалось за счет перехода на кремний-углеродные батареи, в освоении которых китайские производители опережают Apple и Samsung. Эта технология позволяет устанавливать особо емкие аккумуляторы в привычные по толщине корпуса.

Ранее УНИАН писал о первом смартфоне Xiaomi, который будет получать обновления 6 лет. Сейчас подобный срок поддержки новых версий Android есть только у Google и Samsung.

В начале месяца Xiaomi обновила список смартфонов, которые больше не получат обновлений. Redmi 10, Redmi Note 11, Poco X4 и другие популярные модели достигли конца жизненного цикла. Меж тем YouTube скоро перестанет запускаться на более старых Xiaomi.

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