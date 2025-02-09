Обычно аккумулятор такого объема получали лишь защищенные смартфоны, но свежий "Сяоми" изменит этот тренд.

Слухи из Китая указывают на то, что во втором квартале этого года (с апреля по июнь) Xiaomi выпустит телефон Redmi Turbo 4 Pro. Для него компания создала самую мощную батарею в своей истории.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что новинка выйдет с батареей на 7500 мАч. Обычно аккумулятор такого объема получали лишь защищенные смартфоны, но свежий "Сяоми" изменит этот тренд. К слову, базовая версия Redmi Turbo 4 имеет аккумулятор на 6 550 мАч.

Инсайдер также пишет, что вес смартфона, несмотря на большой аккумулятор, останется в пределах приемлемого уровня. Однако точных данных о материале нет – предполагается использование либо металла, либо пластика для снижения общей массы.

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Кроме этого, смартфон будет поддерживать быструю зарядку по проводу 90 Вт. Неизвестно, за какое время будет заряжаться аккумулятор, но вряд ли больше 30 минут.

По характеристикам, это будет смартфон среднего уровня. Устройство должно выйти с еще не анонсированным процессором Snapdragon 8s Elite, 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, основной камерой на 50 мегапикселей и водозащитой IP68.

Китайские производители телефонов перешли от "войны" 200-мегапиксельных камер и 24 ГБ оперативки к "войне" аккумуляторов. В этом году смартфоны с батареями 7000/7500 мАч станут встречаться все чаще, говорят инсайдеры.

Известно, что добиться такого прироста удалось за счет перехода на кремний-углеродные батареи, в освоении которых китайские производители явно опережают Apple и Samsung. Эта технология позволяет устанавливать особо емкие аккумуляторы в привычные по толщине корпуса.

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