Это коснется моделей, которые в силу своего возраста не могут обновиться до Android 8.

Видеосервис YouTube скоро отключит часть смартфонов Xiaomi – приложение перестанет запускаться на них. Пострадают пользователи, которые не любят менять свои телефоны.

Изменения коснулись моделей производителя, работающих на операционной системе Android 7 и 7.1, и которые в силу своего возраста не могут обновиться до Android 8. Отказ от поддержки старых устройств позволит сосредоточиться на улучшении работы приложения на современных платформах, объяснили в Google.

19 смартфонов Xiaomi, которые останутся без YouTube:

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5S Plus

Xiaomi Mi Max

Redmi 4

Redmi 4 Prime

Redmi 4X

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5A / Redmi Y1

Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1 Lite

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi Max 2

Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1 – Redmi 5

Redmi 5A

Следует отметить, что речь идет об официальном приложении YouTube. В качестве альтернативы можно воспользоваться сторонними приложениями, такими как NewPipe и Vanced. Впрочем, полностью заменить оригинальный опыт взаимодействия с YouTube они не смогут.

Видео дня

Ранее Xiaomi обновила список устройств, которые больше не получат обновлений. Redmi 10, Redmi Note 11, Poco X4 и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

УНИАН писал, что в смартфонах Xiaomi нашли новую секретную функцию. Она "прокачает" вашу батарею и поможет устранить самые разные проблемы, которые становятся причиной перегрева, медленной зарядки или скачков напряжения.

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