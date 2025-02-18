Видеосервис YouTube скоро отключит часть смартфонов Xiaomi – приложение перестанет запускаться на них. Пострадают пользователи, которые не любят менять свои телефоны.
Изменения коснулись моделей производителя, работающих на операционной системе Android 7 и 7.1, и которые в силу своего возраста не могут обновиться до Android 8. Отказ от поддержки старых устройств позволит сосредоточиться на улучшении работы приложения на современных платформах, объяснили в Google.
19 смартфонов Xiaomi, которые останутся без YouTube:
- Xiaomi Mi 5
- Xiaomi Mi 5s
- Xiaomi Mi 5S Plus
- Xiaomi Mi Max
- Redmi 4
- Redmi 4 Prime
- Redmi 4X
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5A / Redmi Y1
- Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1 Lite
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi Max 2
- Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1 – Redmi 5
- Redmi 5A
Следует отметить, что речь идет об официальном приложении YouTube. В качестве альтернативы можно воспользоваться сторонними приложениями, такими как NewPipe и Vanced. Впрочем, полностью заменить оригинальный опыт взаимодействия с YouTube они не смогут.
Ранее Xiaomi обновила список устройств, которые больше не получат обновлений. Redmi 10, Redmi Note 11, Poco X4 и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.
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