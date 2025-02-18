Представлен первый смартфон Xiaomi, который будет получать обновления 6 лет

Сейчас подобный срок поддержки новых версий Android есть только у Google и Samsung.

Компания Xiaomi раскрыла информацию касательно поддержки международной версии недорогого Redmi Note 14 4G – шесть лет патчей безопасности и 4 мажорных обновления операционной системы.

Таким образом полная поддержка смартфона прекратится в феврале 2031 года, как у флагманских Google Pixel 9 и Samsung Galaxy S24. Операционная же система сможет обновиться до версии HyperOS на базе Android 19, пишет GSMArena.

Что интересно, версия Redmi Note 14 с поддержкой сетей 5G получит только 2 крупных обновления Android и 4 года обновлений безопасности. Тоже самое касается и других смартфонов линейки. Пока неясно, почему производитель принял подобное решение.

Видео дня

Стоимость Redmi Note 14 4G в Европе составляет 230 евро (~10 000 грн), что фактически делает его самым доступным Android-смартфоном с шестилетней поддержкой обновлениями. Ранее таковым считался Samsung Galaxy A16 4G за 249 евро.

Напомним, Redmi Note 14 4G получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, процессор MidiaTek Helio G99, до 8 ГБ оперативной памяти, основную камеру на 108 Мп и аккумулятор емкостью 5500 мАч с зарядкой 33 Вт.

Ранее Xiaomi обновила список смартфонов, которые больше не получат обновлений. Redmi 10, Redmi Note 11, Poco X4 и другие хитовые модели достигли конца жизненного цикла. Меж тем YouTube скоро перестанет запускаться на старых Xiaomi.

Вас также могут заинтересовать новости: