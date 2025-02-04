Redmi 10 (2022) и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

Xiaomi пополнила список EOS (End of Support) пачкой смартфонов, которые больше не получат обновления. В этот раз китайская фирма отправила на пенсию модели Redmi и Poco, которые вышли в 2022 году.

Начиная с этого месяца следующие смартфоны больше не будут получать официальные обновления HyperOS и Android, включая патчи безопасности:

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 5G

Redmi 10C

Redmi 10 2022

Poco M4 Pro

Poco X4 Pro 5G

Владельцам эти устройств рекомендуется перейти на более современные модели или же продолжать пользоваться девайсами на свой страх и риск, поскольку "дыры" безопасности больше исправляться не будут. Также можно перейти на неофициальную прошивку, но это вариант для продвинутых пользователей.

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Важно понимать, что процесс устаревания – норма. Любой гаджет рано или поздно достигает конца своего жизненного цикла. Хорошая новость заключается в том, что новая политика обновления Xiaomi гарантирует поддержку программного обеспечения до 4 лет для большинства телефонов.

Если ваш смартфон попал в список EOS, специалисты называли лучшие смартфоны Xiaomi под разный бюджет и запросы. В список попали свежие и не очень устройства компании, которые рекомендуются к покупке в конце 2024 года.

Меж тем Apple этой весной выпустит свой новый самый бюджетный iPhone. Аппарат, как предполагается, будет представлять собой смесь из базовых iPhone 14 и iPhone 16.

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