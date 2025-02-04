Xiaomi пополнила список EOS (End of Support) пачкой смартфонов, которые больше не получат обновления. В этот раз китайская фирма отправила на пенсию модели Redmi и Poco, которые вышли в 2022 году.
Начиная с этого месяца следующие смартфоны больше не будут получать официальные обновления HyperOS и Android, включая патчи безопасности:
- Redmi Note 11 SE
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 5G
- Redmi Note 11 5G
- Redmi 10C
- Redmi 10 2022
- Poco M4 Pro
- Poco X4 Pro 5G
Владельцам эти устройств рекомендуется перейти на более современные модели или же продолжать пользоваться девайсами на свой страх и риск, поскольку "дыры" безопасности больше исправляться не будут. Также можно перейти на неофициальную прошивку, но это вариант для продвинутых пользователей.
Важно понимать, что процесс устаревания – норма. Любой гаджет рано или поздно достигает конца своего жизненного цикла. Хорошая новость заключается в том, что новая политика обновления Xiaomi гарантирует поддержку программного обеспечения до 4 лет для большинства телефонов.
Если ваш смартфон попал в список EOS, специалисты называли лучшие смартфоны Xiaomi под разный бюджет и запросы. В список попали свежие и не очень устройства компании, которые рекомендуются к покупке в конце 2024 года.
Меж тем Apple этой весной выпустит свой новый самый бюджетный iPhone. Аппарат, как предполагается, будет представлять собой смесь из базовых iPhone 14 и iPhone 16.