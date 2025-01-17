Стал известен новый тренд в мире смартфонов в 2025 году

В этом году субфлагманские смартфоны с батареями 7000/7500 мАч станут встречаться все чаще.

После 200-мегапиксельных камер и рекордных 24 ГБ ОЗУ на рынке смартфонов намечается новый тренд. В первой половине 2025 года в продаже появится пару устройств в сегменте выше среднего с мощными процессорами и очень емкими аккумуляторами.

Как сообщает проверенный инсайдер Digital Chat Station, компании Redmi, iQOO и Realme готовятся выпустить смартфоны с аккумулятором емкостью 7000/7500 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в недорогих планшетах.

"Новые смартфоны будут выпущены один за другим с февраля по май. Среди девайсов с плоскими экранами и емкими батареями состоится большая битва", – пишет Digital Chat Station.

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В списке смартфонов, выход которых ожидается в первой половине 2025 года, фигурирует Redmi Turbo 4 Pro, iQOO Neo 11, iQOO Z10, Realme Neo 7 SE и OnePlus Ace 5V. Некоторые из новинок будут поставляться с аккумулятором 6000/6500 мАч и быстрой зарядкой 20 Вт. Другие устройства получат более крупные батареи – от 7000 до 7500 мАч, хотя зарядка может быть немного менее мощной.

Впрочем, это не рекорд на рынке смартфонов. Совсем недавно китайские флагманы впервые получили огромные батареи на более чем 7000 мАч, к примеру Red Magic 10 Pro+ может похвастаться аккумулятором 7050 мАч с поддержкой проводной зарядки 120 Вт. Но теперь такие аппараты станут более массовыми, пишет источник.

Добиться такого прироста удалось за счет перехода на кремний-углеродные батареи, в освоении которых китайские производители смартфонов явно опережают Apple и Samsung. Эта технология позволяет устанавливать особо емкие аккумуляторы в привычные по толщине корпуса.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, эксперты AnTuTu публиковали рейтинг самых мощных и быстрых Android-устройств. На первое место вырвалсяі игровой флагман с Китая, дебютировавший несколько недель назад.

А если вы из тех людей, для которых автономность смартфона более важный параметр, чем процессор или камера, УНИАН делился топом смартфонов с самой живучей батареей. И лидером по этому показателю является малоизвестный Андроид-девайс.

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