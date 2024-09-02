Новинка позиционируется как преемник прошлогоднего Redmi 13C и может похвастаться парочкой "козырей".

Компания Xiaomi представила на международном рынке ультрабюджетный смартфон Redmi 14C. Вместе с Poco C61 на сегодня это самые доступные мобильные устройства в линейке китайского производителя.

Аппарат удостоился 6,88-дюймовой панели с разрешением 1640 х 720 пикселей. Важно, что дисплей получил поддержку частоты обновления картинки до 120 Гц. Получается, что в этом параметре бюджетник Xiaomi опережает iPhone 15, экран которого работает в 60 Гц.

Новинка также официально стала первым смартфоном на базе процессора MediaTek Helio G81 Ultra. На выбор доступны конфигурации с 4/6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD. На задней панели находится основная камера на 50 Мп, заявлены портретный и ночной режимы.

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Среди прочих особенностей – аккумулятор емкостью 5160 мАч с зарядкой до 18 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников 3,5 мм. Еще, в отличие от прошлогоднего Redmi 13C, смартфон получил совершенно новый дизайн, который, по словам компании, предлагает "премиальный" внешний вид.

Цены на Redmi 14С начинаются от $119 (~4800 грн) за базовую версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Самый топовый вариант на 8/256 ГБ обойдется в 160 долларов (~6600 грн).

Напомним, в конце августа компания Xiaomi привезла в Европу бюджетный фитнес-браслет с рекордной автономностью (фото). Обозреватели называют Xiaomi Smart Band 9 самым крупным обновлением в истории популярного трекера.

А в октябре ожидается презентация серии Xiaomi 15 и релиз HyperOS 2.0. В сети уже появились списки функций и смартфонов как основной торговой маркой, так и под брендами Redmi и Poco, которые можно будет обновить.

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