Обозреватели называют Smart Band 9 самым крупным обновлением в истории популярного трекера.

Через месяц после дебюта в Китае компания Xiaomi официально представила фитнес-трекер Smart Band 9 на международном рынке. Обозреватели называют его самым крупным обновлением в истории популярного трекера.

Устройство имеет 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 60 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Корпус изготовлен из алюминия. Все управление происходит через сенсорный дисплей, физических кнопок нет.

Xiaomi говорит, что точность отслеживания сна выросла на 7,9%, а сердечного ритма – на 16%. Вдобавок ко всему, браслет Smart Band 9 выгодно отличается от предшественника временем автономной работы – до 21 дня при обычном использовании против 16 у Band 8. Также появился линейный вибромотор с 20 режимами вибрации.

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Из других особенностей Smart Band 9: определение ЧСС и SpO2, 150 режимов тренировок, водозащита 5ATM и Bluetooth 5.4. Гаджет доступен в четырех цветах: Arctic Blue, Glacier Silver, Midnight Black и Mystic Rose.

Новинка поступила в продажу в Европе по цене 40 евро (около 1800 грн). Это базовая версия умного браслета без чипа NFC.

Ранее сообщалось, что все будущие смартфоны Xiaomi станут настоящими монстрами автономности. В частности, одна из моделей будет оснащена аккумулятором емкостью 7500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 100 Вт.

В октябре ожидается презентация Xiaomi 15 и релиз HyperOS 2.0. В сети уже появились списки функций и смартфонов как основной торговой маркой, так и под брендами Redmi и Poco, которые можно будет обновить.

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