Первыми апдейт получат флагманские модели, а бюджетники и середняки будут обновляться весь 2025 год.

В октябре 2024 года, вместе с выходом смартфонов серии Xiaomi 15, компания начнет рассылать новую версию своей оболочки HyperOS. В сети уже появились списки функций и телефонов как основной торговой маркой, так и под брендами Redmi и Poco, которые можно будет обновить.

Утверждается, что HyperOS 2.0 станет одним из самых крупных обновлений ПО в истории Xiaomi. Апдейт будет включать в себя увеличение времени автономной работы, повышение производительности, новые функции безопастности, а также бесшовное взаимодействие между всеми устройствами Xiaomi, которые есть у пользователя.

Какие смартфоны получат HyperOS 2.0

Xiaomi:

Видео дня

Xiaomi Mi 11 Xiaomi / Mi 11 Pro / Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11 LE / Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi 12S

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi Civi 2

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi:

Redmi K50 Gaming

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi Note 12 Pro / Redmi Note 12 Pro+ / Redmi Note 12 Explorer (Discovery)

Redmi Note 12R Pro / Redmi Note 12

Redmi 11 Prime

Redmi K50i / Redmi K50i Pro / Redmi Note 11T Pro / Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi 12C

Redmi K60E

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi 11 Prime 5G / Redmi 10 5G / Redmi 10 Prime+ 5G / Redmi Note 11E

Redmi Note 11R

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13R Pro / Redmi Note 13 5G

Redmi K70 Pro

Redmi K70E

Redmi K70

Redmi 13R / Redmi 13C 5G

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi 12 5G / Redmi Note 12R

Redmi 12

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Turbo 3

POCO:

POCO F4

POCO F4 GT

POCO F4 Pro

POCO M5

POCO X4 GT Pro / POCO X4 GT

POCO X5 Pro 5G

POCO C55

POCO F5 Pro

POCO X5 5G

POCO M4 5G

POCO F5 5G

POCO X6 5G

POCO X6 Pro

POCO M6 Pro

POCO M6 Pro 4G

POCO F6

Первыми HyperOS 2.0 смогут воспользоваться владельцы смартфонов Xiaomi 15 – она будет предустановлена по умолчанию. Далее обновятся флагманские модели, а полноценное развертывание новой ОС для большинства устройств стартует в 2025-м и продлится весь год.

Совершенно точно обновление не придет на устройства, которые производитель признал устаревшими и прекратила поддержку. Недавно Xiaomi включила в такой список Redmi Note 10, Xiaomi Mi 10 и другие популярные модели. А всего до конца 2024 года Xiaomi прекратит поддержку более 30 смартфонов.

Ранее появилась информация, что Xiaomi разрешит отключать всю рекламу в своих смартфонах. Позже компания опровергла появление такого функции, но пообещала сократить количество предустановленных приложений.

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