В октябре 2024 года, вместе с выходом смартфонов серии Xiaomi 15, компания начнет рассылать новую версию своей оболочки HyperOS. В сети уже появились списки функций и телефонов как основной торговой маркой, так и под брендами Redmi и Poco, которые можно будет обновить.
Утверждается, что HyperOS 2.0 станет одним из самых крупных обновлений ПО в истории Xiaomi. Апдейт будет включать в себя увеличение времени автономной работы, повышение производительности, новые функции безопастности, а также бесшовное взаимодействие между всеми устройствами Xiaomi, которые есть у пользователя.
Какие смартфоны получат HyperOS 2.0
Xiaomi:
- Xiaomi Mi 11 Xiaomi / Mi 11 Pro / Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi Mi 11 LE / Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi Civi 4 Pro
Redmi:
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50 Ultra
- Redmi Note 12 Pro / Redmi Note 12 Pro+ / Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
- Redmi Note 12R Pro / Redmi Note 12
- Redmi 11 Prime
- Redmi K50i / Redmi K50i Pro / Redmi Note 11T Pro / Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi 12C
- Redmi K60E
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi 11 Prime 5G / Redmi 10 5G / Redmi 10 Prime+ 5G / Redmi Note 11E
- Redmi Note 11R
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13R Pro / Redmi Note 13 5G
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70E
- Redmi K70
- Redmi 13R / Redmi 13C 5G
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi 12 5G / Redmi Note 12R
- Redmi 12
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Turbo 3
POCO:
- POCO F4
- POCO F4 GT
- POCO F4 Pro
- POCO M5
- POCO X4 GT Pro / POCO X4 GT
- POCO X5 Pro 5G
- POCO C55
- POCO F5 Pro
- POCO X5 5G
- POCO M4 5G
- POCO F5 5G
- POCO X6 5G
- POCO X6 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO M6 Pro 4G
- POCO F6
Первыми HyperOS 2.0 смогут воспользоваться владельцы смартфонов Xiaomi 15 – она будет предустановлена по умолчанию. Далее обновятся флагманские модели, а полноценное развертывание новой ОС для большинства устройств стартует в 2025-м и продлится весь год.
Совершенно точно обновление не придет на устройства, которые производитель признал устаревшими и прекратила поддержку. Недавно Xiaomi включила в такой список Redmi Note 10, Xiaomi Mi 10 и другие популярные модели. А всего до конца 2024 года Xiaomi прекратит поддержку более 30 смартфонов.
Ранее появилась информация, что Xiaomi разрешит отключать всю рекламу в своих смартфонах. Позже компания опровергла появление такого функции, но пообещала сократить количество предустановленных приложений.