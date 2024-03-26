Модель Poco C61 получила быстрый экран, двойную камеру, и большой объем памяти.

Xiaomi вывела на рынок новый бюджетный смартфон от "народного" бренда Poco. Модель Poco C61 получила быстрый экран, двойную камеру, и большой объем памяти. При этом ее стоимость не превышает $100, пишет Gizchina.

Впрочем, главная фишка новинки – дизайн. Внешне смартфон практически не отличается от камерофона Xiaomi 13 Ultra. Вместе с тем это один из немногих смартфонов компании на чистом Android 14 без фирменной оболочки.

Характеристики Poco C61

Экран: 6,71', IPS, разрешение 1650 x 720, кадровая частота 90 Гц, яркость до 500 нит, стекло Corning Gorilla Glass 3.

Процессор: MediaTek Helio G36.

Память: 4/6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ постоянной памяти с возможностью увеличения до 1 ТБ при помощи microSD.

Фото/видео: 5-мегапиксельная селфи-камера и два модуля на 8+0.08 мегапикселей.

Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой зарядки на 10 Вт.

У смартфона также есть сканер отпечатка пальцев, порт 3,5 мм для проводных наушников, а также поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 и GPS. Производитель обещает для Poco C61 не менее трех лет поддержки обновлением системы безопасности.

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Poco C61 уже поступил в продажу в Индии по цене $90 за версию на 4/64 ГБ и $100 за 6/128 ГБ. Будет ли он продаваться в Европе, не упоминается. В любом случае скоро его наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

Как уже сообщал УНИАН, в будущем смартфоны Xiaomi будут стоить дороже, чем сейчас. Средняя стоимость смартфона китайского производителя уже выросла на 19% за 2023 год, и компания будет придерживаться выбранной стратегии.

А этой весной Google должна представить самый ожидаемый бюджетник Pixel 8A. В сети уже раскрыли дизайн и ключевые спецификации аппарата, который обещает стать самым продвинутым "бюджетником" в истории Google.

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