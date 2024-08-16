Революционный девайс могут представят уже этой осенью.

Пока Apple медлит с выпуском своего дебютного складного iPhone, конкуренты Huawei собирается в скором времени представить инновационный телефон, который сможет складывается втрое. Фотографии с ним уже вирусятся в сети.

На фото и его увеличенной версии виднеется новый смартфон в сложенном состоянии. Выглядит девайс толще, чем обычные складные устройства, но, при этом он все равно не такой громоздкий, как можно было бы ожидать от подобного устройства с двумя шарнирами.

Как сообщается, аппарат сможет раскладываться в планшет с диагональю экрана около 10 дюймов, а в сложенном виде он должен быть соразмерен с обычными смартфонами. Также устройство должно решить проблему складок, которая актуальна для всех современных складных телефонов.

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По данным известного инсайдера Digital Chat Station, новинку представят уже в сентябре этого года вместе с серией Nova 13 и смарт-часами Huawei Watch GT 5. Ожидается, что Huawei будет первой, выпустившей складывающийся в три слоя смартфон.

Ранее в этом году Huawei забрала у Samsung статус ведущего производителя складных смартфонов В ассортименте китайской компании есть как Fold-подобные устройства, так и "раскладушки". Примечательно, что компания добилась этого, ограничив свои поставки только китайским рынком.

Как рассказывал УНИАН, в ближайшее время складные смартфоны должны стать массовым товаром. Недавно бренд Nubia выпустил самую дешевую модель на рынке всего за $415, а до конца 2024 года Samsung собирается выпустить недорогие Galaxy Z Fold FE и Flip FE.

В то же время Apple, как обычно, пытается громко выйти на рынок, поэтому не торопится с выпуском складного iPhone. По слухам, он выйдет не раньше 2025 года, зато, в отличие от большинства конкурентов, будет складывается наружу, а не во внутрь.

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