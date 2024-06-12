В отличие от большинства конкурентов, он будет складывается наружу, а не во внутрь.

Apple фактически остается единственным IT-гигантом, в ассортименте которого все еще нет складного смартфона. Судя по всему, компания намерена "громко" выйти на рынок, поэтому не торопится с выпуском такого устройства. Известный Аpple-инсайдер раскрыл некоторые характеристики складного айфона.

Как известно, большинство складных смартфонов имеют конструкцию, складывающуюся внутрь, например, Samsung Galaxy Z Fold 5. Apple намерена применить другой подход при создании iPhone Fold. Он якобы будет оснащен 7,9-дюймовым OLED-дисплеем и будет складывается наружу, а не внутрь. То есть гаджет будет похож на Huawei Mate Xs.

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Huawei первая выпустила складной телефон с инновационным закругленным дисплеем. Но с тех пор компания изменила дизайн своих складных устройств на формат "книжки" с двумя дисплеями – одним на внешней стороне и другим внутри. Такое изменение, скрорее всего, связано с обеспокоенностью по поводу долговечности дисплея, ведь внешний дисплей остается незащищенным в сложенном состоянии.

Тем не менее, у такой конструкции есть ряд преимуществ. Например, для нее требуется только одна большая панель, которая может использоваться как в сложенном, так и в развернутом состоянии, что делает аппарат тоньше и легче. Кроме того, отсутствует необходимость в установке второго дисплея.

Была информация, что Apple запатентовала технологию создания уникального экрана для iPhone, который будет восстанавливаться самостоятельно после получения повреждений. Такой смартфон будет не только более устойчив к повреждению экрана, но и автономно устранят их.

Стоимость складного iPhone пока не прогнозируется. Впрочем, он точно будет дороже, чем самый дорогой смартфон Apple в традиционном форм-факторе, а это $1200. А выйдет он не раньше 2026 года.

Ожидается, что первым складным устройством от Apple станет 20-дюймовый MacBook, который уже в следующем году. Он должен заложить основу новой категории "яблочных" гаджетов: в сложенном виде – обычный лаптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок.

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