Примечательно, что компания добилась этого, ограничив свои поставки только одним рынком.

Складные смартфоны уже не являются чем-то необычным. Их продажи растут, и данные ресурса TechInsights указывают на то, что китайский техно-гигант Huawei возглавил этот рынок по итогам первого квартала 2024 года.

Согласно последним данным, Huawei нарастила продажи складных устройств на 257% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нет данных о точных продажах в количественном выражении, но факт в том, что по продажам Huawei обошла Samsung, которая считается королем складных девайсов. Третью строчку заняла Honor.

Складной Mate X5, вероятно, стал причиной того, что поставки складных смартфонов Huawei достигли нового максимума, и компания планирует привлечь еще больше внимания к своим продуктам с выпуском, по слухам, смартфона с тройной складной конструкцией, который должен появиться до конца года.

Видео дня

Что примечательно в последних показателях Huawei, так это то, что корпорация добилась этого, ограничив свои поставки только одним рынком. Общий рынок складных телефонов в Китае вырос на 94% по сравнению с прошлым годом, причем большая часть из них приходится на смартфоны-"книжки".

Складные смартфоны в последние годы обрели большую популярность среди пользователей – даже несмотря на высокую стоимость. Данная конструкция позволяют владеть телефоном и планшетом одновременно, предоставляя большую гибкость в том, как вы взаимодействуете с ними.

Вполне возможно, что скоро складные смартфоны станут массовым товаром. Недавно бренд Nubia выпустил самую дешевую модель на рынке всего за $415, а до конца 2024 года у Samsung выйдут недорогие Galaxy Z Fold FE и Flip FE.

В то же время Apple, как обычно, пытается громко выйти на рынок, поэтому не торопится с выпуском складного iPhone. По слухам, он выйдет не раньше 2026 года, зато сразу получит уникальный самовосстанавливающийся экран.

Вас также могут заинтересовать новости: