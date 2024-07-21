Ожидается, что такой смартфон привнесет несколько новых технологий в отрасль складных устройств.

Слухи о том, что китайский бренд Huawei работает над складывающимся втрое смартфонов подтвердились. Компания подтвердила разработку инновационного гаджета, а инсайдеры утверждают, что презентация состоится в ближайшие два месяца.

Ожидается, что новый складной смартфон Huawei будет имеет инновационную конструкцию "внутреннее складывание + внешнее складывание". Такой форм-фактор получится реализовать благодаря системе с двумя шарнирами.

Как сообщается, аппарат сможет раскладываться в планшет с диагональю экрана около 10 дюймов, а в сложенном виде он должен быть соразмерен с обычными смартфонами. Также устройство должно решить проблему складок, которая актуальна для всех современных складных телефонов.

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Huawei – ведущий производителя на рынке складных смартфонов, забрав этот статус у Samsung. В ассортименте китайской компании есть как Fold-подобные устройства, так и модели Flip в форм-факторе раскладушки. Ожидается, что Huawei будет первой, выпустившей складывающийся в три слоя смартфон.

Статистика продаж показывает, что складные смартфоны в последние годы обрели большую популярность у пользователей – даже несмотря на высокую стоимость и проблемы со складками. Данная конструкция позволяют по сути владеть смартфоном и планшетом одновременно, предоставляя большую гибкость в использовании.

Как рассказывал УНИАН, в ближайшее время складные смартфоны должны стать массовым товаром. Недавно бренд Nubia выпустил самую дешевую модель на рынке всего за $415, а до конца 2024 года Samsung собирается выпустить недорогие Galaxy Z Fold FE и Flip FE.

В то же время Apple, как обычно, пытается громко выйти на рынок, поэтому не торопится с выпуском складного iPhone. По слухам, он выйдет не раньше 2026 года, зато, в отличие от большинства конкурентов, будет складывается наружу, а не во внутрь.

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