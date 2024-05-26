Такой смартфон будет не только более устойчив к повреждению экрана, но и сам устранит их.

По слухам, ключевая причина, по которой Apple до сих пор выпустила iPhone со складным дисплеем, заключается в том, что ей не удалось создать дизайн, отвечающий высоким стандартам качества и долговечности. Возможно, решение проблемы уже не за горами. Купертиновцы запатентовали технологию создания уникального самовосстанавливающегося экрана.

В описании патента подробно говорится, как экран складного устройства будет состоять из трех основных частей: двух жестких слоев и соединяющей их гибкой секции. Инженеры Apple уточнили, что он будет восстанавливаться самостоятельно после получения повреждений.

Еще одним интересным моментом в патенте является утверждение Apple о том, что эта технология будет работать автономно, однако при необходимости ее можно будет самостоятельно "инициировать или ускорять внешним воздействием". Другие подробности не раскрываются. Эксперты считают, что все это подразумевает также появление каких-то новых проводников, которые будут воздействовать теплом, светом или током для запуска процесса.

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Источники уверены, что компания пытается громко выйти на рынок, поэтому не торопится с выпуском складного айфона. Тогда как конкуренты уже какой год радуют пользователей инновационными устройствами. Пока долгожданный релиз складного iPhone ожидается в 2026 году.

По слухам, первым складным устройством Apple станет 20-дюймовый MacBook. Он должен заложить основу новой категории яблочных гаджетов: в сложенном виде – обычный лаптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок.

Напомним, на презентации 7 мая Apple представила два планшета, включая iPad Pro с OLED-дисплеем и новым чипом M4. Далее на очереди – WWDC 2024, которая стартует 10 июня. На ней покажут iOS 18, которая принесет самое крупное обновление в истории iPhone.

Также до конца 2024 года Apple представит смартфоны iPhone 16, о которых практически все известно, юбилейные Apple Watch X и бюджетные наушники AirPods "для всех".

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