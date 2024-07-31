Ранние слухи намекают на масштабный апгрейд смартфонов в 2025 году, по меркам которого переход с iPhone 15 на 16 будет казаться минорным.

В последние месяцы инсайдеры сообщают все больше подробностей о будущей серии iPhone 17. Ранние слухи намекают на масштабный апгрейд смартфонов в 2025 году, по меркам которого переход с iPhone 15 на iPhone 16 будет казаться минорным.

Авторитетное изданние Tom's Guide собрало семь больших изменений в iPhone 17, которые способны удержать всех пользователей от покупки более ранних моделей и дождаться презентации осенью 2025 года.

Частота обновления 120 Гц для всех моделей . В этом году Apple сохранит использование устаревших экранов с кадровой частотой 60 Гц в iPhone 16 и 16 Plus, а вот уже в следующем году базовые модели наконец-то получат 120-герцевые OLED-экраны ProMotion. Это означает, что прокрутка и анимации будут работать намного плавнее.

. В этом году Apple сохранит использование устаревших экранов с кадровой частотой 60 Гц в iPhone 16 и 16 Plus, а вот уже в следующем году базовые модели наконец-то получат 120-герцевые OLED-экраны ProMotion. Это означает, что прокрутка и анимации будут работать намного плавнее. iPhone 17 Pro Max станет первой моделью с тремя 48-Мп камерами . В 2025-м Apple наконец завершит переход всех камер на 48-мегапиксельные датчики, включая телеобъектив с оптикой Tetraprism.

. В 2025-м Apple наконец завершит переход всех камер на 48-мегапиксельные датчики, включая телеобъектив с оптикой Tetraprism. Появится новая модель iPhone 17 Slim . Slim должен стать самым тонким телефоном в истории компании с совершенно новым дизайном. А в плане позиционирования и стоимости он будет круче, чем Pro Maх.

. Slim должен стать самым тонким телефоном в истории компании с совершенно новым дизайном. А в плане позиционирования и стоимости он будет круче, чем Pro Maх. Более быстрые чипы A19 Pro. Флагманские iPhone 17 первыми на рынке получат 2-нанометровые чипы производства TSMC. И это при том, что 3-нм до сих пор есть только у Apple.

Флагманские iPhone 17 первыми на рынке получат 2-нанометровые чипы производства TSMC. И это при том, что 3-нм до сих пор есть только у Apple. Лучшая энергоэффективность. Есть сведения, что Apple разрабатывает собственный аккумулятор, который начнет внедрять во все свои девайсы, начиная с 2025 года. И первыми новые батареи получат Айфоны.

Есть сведения, что Apple разрабатывает собственный аккумулятор, который начнет внедрять во все свои девайсы, начиная с 2025 года. И первыми новые батареи получат Айфоны. 24-мегапиксельная селфи-камера. Этот компонент не обновлялся со времен iPhone 11, который получил разрешение 12 мегапикселей. Теперь фото на фронталку станут четче, ярче и с большим количеством деталей.

Этот компонент не обновлялся со времен iPhone 11, который получил разрешение 12 мегапикселей. Теперь фото на фронталку станут четче, ярче и с большим количеством деталей. 12 ГБ ОЗУ в моделях Pro. В отличие от них, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, скорее всего, сохранят прежние 8 ГБ. Увеличение оперативной памяти улучшит многозадачность смартфонов, позволяя одновременно открывать больше приложений в фоновом режиме.

Ранние слухи намекают, что в следующих четырех поколениях именно iPhone 17 будет самым интересным модельным рядом. Что касается iPhone 16, то ключевым нововведением в этом году станут выросшие в размерах Pro-модели и появление еще одной кнопки на корпусе.

Видео дня

Так или иначе, премьера iPhone 17 состоится не раньше осени 2025 года, поэтому много еще может измениться. А вот iPhone 16 выйдут через полтора месяца. Ранее в сети показали, как будут выглядеть базовые iPhone 16 во всех расцветках

А уже в 2026 году Apple представит свой первый складной iPhone. Инсайдеры говорят, что компания намерена "громко" выйти на рынок, поэтому не торопится с выпуском такого устройства. В отличие от большинства конкурентов, он будет складывается наружу, а не во внутрь.

Вас также могут заинтересовать новости: