До выхода новых смартфонов Apple осталось чуть больше месяца.

До выхода новых смартфонов Apple осталось чуть больше месяца. Впрочем, мы знаем практически все ключевые особенности устройств. А теперь в сети появились изображения будущих аппаратов.

На снимке запечатлены макеты базовых iPhone 16 во всех ожидаемых цветах. Так, они будут будут доступны в пяти цветовых решениях: черный, белый, синий, зеленый и розовый. Сама палитра будет более насыщенной по сравнению с актуальной серией.

Как и ожидалось ранее, на задней части устройства также обновится блок камер – основная камера и сверхширокоугольный объектив будут расположены вертикально. Таким образом он будет похож на смесь iPhone X и 12.

Видео дня

Известно, что за счет возвращения к вертикальным камерам iPhone 16 получит возможность записи пространственного видео, доступную сейчас только на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Прошлогодние базовые iPhone имеют диагональное расположение модулей камеры и не способны снимать такие видео.

Ожидается, что грядущие базовые iPhone также получат один и тот же процессор с "прошками", 8 ГБ ОЗУ, новую кнопку Capture на правом торце, кнопку Action, доступную сейчас только на iPhone 15 Pro, и некоторые другие улучшения.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, в отличие от базовых моделей, сохранят квадратный блок камер. Но размеры экранов вырастут с 6.1 и 6.7 до 6,3 и 6,9 дюймов соответственно. Согласно последней информации, ширина рамки у экрана "прошек" составит 1,15 мм и 1,2 мм – это будет рекорд среди всех смартфонов на рынке.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в середине сентября 2024 года. Вместе с ними покажут новые Apple Watch и AirPods.

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