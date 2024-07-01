Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в середине сентябре.

Согласно свежей информации, флагманские модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат новые панели OLED M14 от Samsung. В свою очередь базовые модели iPhone 16 и 16 Plus будут довольствоваться более старыми панелями M12.

Буква "М" относится к набору материалов, которые Samsung использует в своих OLED-экранах, а число "14" само по себе ни о чем не говорит, но чем оно выше, тем выше качество этих материалов. В данном случае M14 является последним поколением, сообщает Wccftech.

Как сообщается, появление панелей M14 ожидается также в смартфонах серии Google Pixel 9, причем во всех моделях, что несомненно будет преимуществом при сравнении базовых новинок Google и Apple. Кроме того, Google в этом году впервые выпустит свои смартфоны на месяц раньше новых iPhone.

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iPhone 16 vs iPhone 16 Pro: главные отличия

Как уже не раз говорилось, размеры дисплеев iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max увеличат – с 6,1 до 6,3 и с 6,7 до 6,9 дюймов соответственно. Вдобавок, ширина рамки у экрана составит 1,15 мм и 1,2 мм – по сути, это будет рекорд среди всех смартфонов на рынке.

Другой заметный апгрейд будет касаться камеры: вместе с широкоугольным 48-Мп объективом они получат сверхширокоугольный сенсор с таким же разрешением. Крупного обновления камер для iPhone 16 не ожидается – базовые модели только в прошлом году получили новый 48-Мп сенсор

Из менее заметных апгрейдов "прошек": яркость экрана вырастет, а камеры получат новое антибликовое покрытие. Кроме того, минимальная планка объема накопителей в iPhone Pro 16 будет составлять 256 гигабайт, при этом цена не вырастет.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в середине сентябре 2024 года. Тогда же владельцы iPhone XR и выше смогут обновиться до iOS 18, которую называют одним из самих значимых и крупных обновлений в истории Apple.

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