Ожидается, что новые смартфоны покажут 10 сентября. Там же презентуют ряд других девайсов.

В начале августа появилась информация, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max не будут доступны в цвете Blue Titanium. На смену ему придёт новый бронзовый цвет, который назвали Desert Titanium.

Оценить его можно на рендерах, опубликованных инсайдером под ником Majin Bu. Он подчеркнул, что цвет будет "относительно сдержанным и глубоким", как Deep Purple в iPhone 14 Pro. Есть небольшая вероятность, что расцветку назовут как-то иначе.

Как уже сообщалось, новая расцветка iPhone 16 Pro Desert Titanium заменит "титановый синий", который впервые появился в 15 Pro. К ней присоединятся White Titanium, Black Titanium и Natural Titanium.

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Что касается базовых, iPhone 16 и iPhone 16 Plus, то они должны выйти в пяти цветовых решениях: черный, белый, синий, зеленый и розовый. Вместе с тем сама палитра будет более насыщенной по сравнению с актуальной серией, говорят источники.

Презентация смартфона ожидается 10 сентября. Bloomberg сообщал, что от Айфонов 2024 года не стоит ждать многого: заметные изменения в Купертино приберегли для 2025 года, когда дебютирует ультратонкая модель. Впрочем, Apple все же припасла парочку интересных нововведений для iPhone 16 Pro.

Вместе с новыми Айфонами в сентябре будут представлены и другие устройства, среди которых Apple Watch нового поколения и сразу две модели Airpods. Еще одной ключевой темой мероприятия станет ИИ-экосистема Apple Intelligence.

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