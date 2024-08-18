Уже довольно скоро Apple проведет ежегодную сентябрьскую презентацию, на которой, помимо iPhone, компания представит новые наушники.

На сентябрьской презентации Apple вместе с айфонами и часами покажут обновленные наушники AirPods. Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, ключевой функцией AirPods 4 будет функция активного шумоподавления, которая до этого была эксклюзивом Pro-версии аксессуара.

По его данным, в следующем месяце компания представит сразу две модели AirPods 4. Одна версия (подешевле) будет без "шумодава" и придет на смену AirPods 2, а другая (подороже) – получит активное шумоподавление и заменит AirPods 3.

Обе модели AirPods 4 получат одинаковый дизайн – это будут те же вкладыши с кейсом. Помимо этого, новые "базовые" наушники должны вслед за другими продуктами Apple перейти на разъем USB-C.

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Сколько будут стоить новые AirPods, не упоминается. Для сравнения, сейчас AirPods 2 официально продаются по цене в 129 долларов, а AirPods 3 – по цене в 179 долларов.

Обновления для AirPods Pro в этом году не предвидится – они выйдут только в 2025 году. Предположительно, флагманские наушники получат новый дизайн, улучшенное "железо", а также функции обнаружения аварий и инструмент для проверки слуха.

Чего ждать от Apple до конца 2024 года

Если в планах Apple ничего не изменится, главная презентация года пройдет в середине сентября. О iPhone 16 мы уже почти все знаем, включая цены. Что касается Apple Watch, то инсайдеры называют 3 больших изменения, которые точно порадуют фанатов

В октябре-ноябре представят новые MacBook Pro, iMac и Mac mini на чипе М4. Самым примечательным релизом будет Mac mini, который получит первый в своей истории редизайн и станет самым компактным компьютером компании.

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