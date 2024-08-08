До ежегодной презентации Apple осталось чуть больше месяца.

Китайский инсайдер Fixed Focus Digital подтвердил основные утечки о новом iPhone, включая информацию о дизайне. iPhone 16 Pro получит классический золотой цвет шампанского, как у серии iPhone 8, выпущенной в 2017 году.

Ожидается, что новый золотой оттенок заменит "титановый синий", который впервые появился в iPhone 15 Pro. Также на выбор покупателям останутся стандартные варианты – черный, белый и натуральный титан

Ранее в сети уже появлялись изображения макетов iPhone 16 Pro в трех цветах корпуса – видимо, это финальный дизайн. Помимо показанных на этом снимке еще должна быть золотая.

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Также в сообщении говорится, что помимо возвращения классического цвета, размер экрана iPhone 16 Pro вырастет с 6,1 дюйма до 6,3 дюйма, что сделает смартфон самой большой моделью Pro в истории Apple.

Среди прочих улучшений флагманской модели iPhone ожидается появление перископического телеобъектива с пятикратным оптическим приближением, как в iPhone 15 Pro Max. В прошлогодней Pro-модели установлен обычный телеобъектив с трехкратным зумом.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в середине сентября, предположительно, 10 числа. Вместе с ними анонсируют новые Apple Watch, AirPods и, возможно, iPad с iPad mini. А весной 2025 года выйдет новый бюджетный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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