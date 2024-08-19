Ожидается, что мы увидим одно из самых крупных обновлений в истории гаджета, как это было с iPhone X.

Apple Watch нового поколения дебютируют уже в следующем месяце вместе с iPhone 16 и AirPods 4 и принесут одно из самых крупных апдейтов в истории гаджета. Портал 9to5mac собрал в одну заметку все, что известно о топовых смарт-часах Apple.

Во-первых, базовая линейка Apple Watch сравнится с Watch Ultra по диагонали – 45 и 49 мм вместо привычных 41 и 45 мм. Самые ранние модели Apple Watch выпускались в размерах 38 и 42 мм, поэтому если вы не обновлялись с Series 2/3, этот апгрейд будет довольно ощутимым.

Помимо увеличения экранов, еще одно внешнее изменение заключается в том, что часы станут тоньше. Точные габариты пока неизвестны, но источники утверждают, что они будут "значительно тоньше предыдущих моделей".

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Также сообщается, что Apple Watch Х станут важным релизом для компании в области здравоохранения. Как минимум появится два новых датчика: первый сможет обнаруживать гипертонию, а второй – апноэ во сне. Apple уже долго тестирует обе опции, но до этого была разочарована высокой погрешностью девайса.

Что еще нового появится в Apple Watch 2024:

Модернизированный OLED-дисплей для повышения энергоэффективности. Автономность – самое слабое место Apple Watch, и Series 10 решит эту проблему.

Более мощный чип, возможно, с приложениями ИИ. Есть вероятность, что производитель оснастит его ядрами Neural Engine для обработки задач ИИ. Это может открыть путь к продвинутым интеллектуальным фишкам в будущих обновлениях.

Магнитные ремешки. Apple Watch X предложит новый метод подключения ремешков, который придет на смену знакомому раздвижному механизму. Это освободит место в корпусе и позволит менять ремешки гораздо быстрее.

Сколько будут стоять Apple Watch Х, пока не сообщается. Но по крайней мере ни одного инсайда о подорожании пока не поступало. Актуальные Apple Watch 9 стартуют с отметки 399 долларов.

Осенью 2024 года американская компания должна представить две версии часов – классический флагман Apple Watch 10 и доступные Apple Watch SE 2, которые станут еще дешевле и будут конкурировать с Galaxy Watch FE. А вот Apple Watch Ultra 3 в этом году ждать не стоит.

Рендеры Apple Watch X, сделанные на основе всей имеющихся слухов:

Ожидается, что презентация новых iPhone и Apple Watch состоится уже 10-12 сентября, а в продажу все новинки поступят к 20 сентября.

Также до конца 2024 года Apple представит новые MacBook Pro, iMac и Mac mini на чипе М4. Самым примечательным релизом будет Mac mini, который получит первый в своей истории редизайн и станет самым компактным настольным компьютером компании.

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