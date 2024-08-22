В этом году нас ждет небольшое обновление, но Apple все же припасла парочку интересных нововведений.

Анонс новых айфонов произойдет 10 сентября, а к концу месяца девайсы уже можно будет купить. В этом году нас ждет небольшое обновление, но Apple все же припасла несколько любопытных нововведений.

В сети появились изображения iPhone 16 Pro Max, которые демонстрируют супертонкую рамку. Как сообщается, она будет шириной всего 1,15 мм – это рекорд среди всех телефонов на рынке. Для сравнения, у нынешнего лидера Galaxy S24 Ultra этот показатель равен 1,5 мм.

Отмечается, что сделать рамки тоньше удалось за счет литий-полимерного аккумулятора, который раньше помог обновить дизайн смарт-часов Apple Watch Series 7.

Видео дня

Известный инсайдер Ice Universe показал на рендерах наглядное сравнение уменьшенных рамок новых айфонов в сравнении с прошлыми поколениями:

По части технических характеристик о iPhone 16 Pro Max известно уже все. Смартфону приписывают самую большую диагональ дисплея в истории – 6,9 дюйма (вместо 6,7"), прокачанную камеру и аккумуляторов. При этом цена останется прежней.

Вместе с новыми iPhone в сентябре будут представлены и другие устройства, среди которых Apple Watch нового поколения и сразу две модели Airpods. Еще одной ключевой темой мероприятия станет ИИ-экосистема Apple Intelligence.

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