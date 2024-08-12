Заметные изменения в Купертино приберегли для 2025 года, когда дебютирует ультратонкая модель.

Главный Apple-инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман собрал сводку по новым айфонам, которые представят в следующем месяце. От серии iPhone 16 не стоит ждать многого: заметные изменения в Купертино приберегли для 2025 года.

В серию iPhone 16 войдут четыре смартфона разных размеров: iPhone 16 (6,1"), iPhone 16 Plus (6,7"), iPhone 16 Pro (6,3"), iPhone 16 Pro Max (6,9"). Габариты Pro-моделей вырастут, а "Про Макс" станет самым большим в истории. Скажется ли такое решение на удобстве для пользователей, пока непонятно.

Основную ставку в новых айфонах сделают на интеллектуальные возможности Apple Intelligence, главных и наиболее ожидаемые функции которого выйдут только в 2025 году. К тому же, он будет работать не только на iPhone 16, но и моделях помоложе, поэтому вряд ли владельцы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max побегут в магазин обновляться.

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Если же говорить о "железных изменениях", то все четыре модели получат 8 ГБ оперативной памяти и процессор Apple A18. Но разделение между обычными и премиальными моделями продолжится: ожидаем, что Pro-смартфоны будут иметь чип A18 Pro. Впрочем, пользователи вряд ли заметят разницу, ведь даже модели двухлетней давности работают феноменально хорошо.

Что пользователи заметят, так это новую кнопку на правом торце – причем у всех смартфонов. Capture Button будет предназначена для съемки фото и видео: прикосновение настроит автофокус, а нажатие с обычным усилием сделает снимок. А на iPhone 16 и 16 Plus появится настраиваемая клавиша Action Button, которая дебютировала в прошлогодних моделях Pro и Pro Max.

В остальном все: появление новых цветовых вариантов вряд ли можно назвать крупным апгрейдом. Тем более большинство пользователей все равно выбирают натуральный титан.

Гурман признает, эти обновления вряд ли подстегнут продажи Apple. Согласно финансовым отчетам компании, корпорация из Купертино не рассчитывает на рост продаж iPhone. А это значит, что топ-менеджент прекрасно понимает: в новых айфонах настолько мало изменений, что никакого ажиотажа новинки не вызовут.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в середине сентября, предположительно, 10 числа. Вместе со смартфонами анонсируют новые Apple Watch, AirPods и, возможно, iPad с iPad mini.

А уже весной 2025 года выйдет новый бюджетный iPhone SE, который получит дизайн в духе iPhone 14 с OLED-дисплеем и без кнопки "Домой". От новинки можно ожидать и совместимости с Apple Intelligence.

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