В плане производительности и фотовозможностей он не сильно отстает от iPhone 15, но стоит при этом заметно дешевле.

Если вам нужно купить более-менее доступный и сбалансированный iPhone в середине 2024 года, то лучшим выбором будет базовый iPhone 13. Об этом говорится в материале издания Business Insider.

Хоть iPhone 13 вышел еще в 2021 году, он практически не устарел и во многом похож на iPhone 15. У него такой же корпус с плоскими гранями, 6.1-дюймовый OLED-экран и многие современные функции Apple, такие, как Face ID, беспроводная зарядка MagSafe, сверхширокоугольная камера и улучшенная селфи-камера.

Хотя его камеры не так модернизированы, как у iPhone 15, "тринадцатка" по-прежнему делает красивые фотографии в самом часто используемом людьми сценарии "быстро включить, навести и снять".

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Производительность iPhone 13 тоже не сильно отстает от iPhone 15, поскольку первый работает на процессоре Apple A15, а второй – на A16. В повседневном использовании разницы в мощности ощутить практически невозможно. При этом свежие версии iOS на iPhone 13 будут приходить еще минимум 2 года, так что актуальности своей он не потеряет и с выходом iPhone 17.

Цена на iPhone 13 сейчас очень хорошая – в магазине Apple за новую модель просят 599 долларов. Для сравнения, iPhone 14, который работает на том же процессоре, что и iPhone 13, и в целом предлагает идентичные возможности, стоит 699 долларов.

Напомним, что анонс новых iPhone должен состояться в сентябре 2024 года. Если верить утечкам, 16 Pro-модели получат серьезный апгрейд экрана и камеры, а базовые модели оснастят вертикальными камерами и кнопкой "Действие".

А в начале 2025 года Apple запланировала релиз нового iPhone SE. Все слухи указывают на то, что компании надоело выпускать одинаковые девайсы серии SE, поэтому в следующем поколении можно рассчитывать на существенный редизайн. Бюджетный айфон будет похож на iPhone 14, то есть получит 6,1-дюймовый экран, а ценник сохранится на уровне $429.

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