За 3 месяца до презентации нам уже известны все самые важные отличия между поколениями.

В сети опубликовали фотографии, на которых сравниваются старый iPhone 15 Pro и новый iPhone 16 Pro, который представят этой осенью. Скорее всего, на снимках представлен макет еще не выпущенного айфона.

Фотографии в очередной раз подтверждают, что одним из главных изменений в этом поколении будет увеличенный размер экрана. Ожидается, что iPhone 16 Pro получит 6,3-дюймовый дисплей по сравнению с 6,1-дюймовым дисплеем 15 Pro. Также в iPhone 2024 года обещают еще более тонкие рамки благодаря новой технологии BRS.

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Система камер станет еще одним важным изменением. Ходят слухи, что у iPhone 16 Pro основной сенсор будет больше, чем у iPhone 15 Pro. Утечки указывают на появление двух новых камер: перископического телеобъектива на 12 Мп с пятикратным оптическим зумом (позаимствованного у 15 Pro Max) и сверхширика на 48 Мп.

На просочившихся изображениях также заметна новая кнопка. Сенсорный управляющий элемент, как ожидается, позволит быстро запустить камеру и сделать снимок. Он может даже предлагать дополнительные функции, такие как управление масштабированием.

Несмотря на эти изменения, общий дизайн, похоже, остается примерно таким же, как у iPhone 15 Pro. Ожидается, что помимо обновлений экрана и камеры iPhone 16 Pro будет оснащен более мощным процессором и более емким аккумулятором.

Презентация новой серии флагманов ожидается в сентябре, а в июне Apple представит iOS 18, которая принесет самое крупное обновление в истории iPhone.

Ранее в сеть "слили" все новинки Apple до 2028 года: среди них – совершенно новый iPhone. Судя по всему, компания так и не отказалась от идеи выпуска гибкого телефона, но его мы увидим не ранее чем через 2 года.

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