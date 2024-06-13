iPhone научился показывать время даже после разряда – это новая фишка iOS 18

Похожий функционал есть и в Apple Watch, которые тоже показывают время в разряженном состоянии.

Пользователи установили бета-версию iOS 18 и обнаружили не упомянутую на презентации функцию. Она позволяет iPhone показывать время, даже когда у него разряжена батарея.

Как известно, в iPhone XR и новее есть опция Power Reserve, которая позволяет работать таким функциям как "Найти iPhone" и разблокировка NFC, даже после того, как он разрядится и отключится. В iOS 18 эта функция была улучшена.

Теперь, когда батарея iPhone с iOS 18 разряжена, телефон будет продолжать показывать время в верхнем левом углу, что является небольшим, но крайне полезным обновлением. На экране отображается значок батареи, а также сообщение о том, что iPhone доступен для поиска.

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Стоит отметить, что похожая функция есть Apple Watch, которые тоже показывают время в разряженном состоянии.

Напомним, новая iOS 18 получила кастомизацию иконок, игровой режим, обновленное приложение "Фото", управление взглядом, запись звонков с расшифровкой, а также фирменный ИИ Apple Intellegence. Релиз новой операционки, как обычно, состоится в сентябре.

Если у вас есть желание установить iOS 18 бета прямо сейчас, то вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Если ваше устройство обновилось до iOS 17, значит, на него можно установить и новую систему.

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