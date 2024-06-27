Как уверяет производитель, б/у Айфоны намного выгоднее продавать на вторичном рынке, чем аналогичные по цене Android-смартфоны.

Корпорация Apple опубликовала новый документ под названием "Долговечность благодаря дизайну", в котором рассказала о преимуществах своих продуктов на вторичном рынке.

Как уверяет производитель, б/у Айфоны намного выгоднее продавать на вторичном рынке, чем аналогичные по цене Android-смартфоны – iPhone теряет на 40% меньше от своей изначальной стоимости. Причем разница в стоимости увеличивается даже для более старых моделей iPhone.

Также в документе говорится, что продукты Apple служат дольше, чем устройства конкурентов, и прямо сейчас в мире есть "сотни миллионов iPhone, которые используются уже более Пяти лет". Вместе с тем, общий объем ремонта случайных повреждений iPhone снизился на 44% после того, как Apple начала использовать усиленные корпуса в iPhone 7.

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Это подтверждает и отчет аналитической компании SellCell. Смартфоны Apple являются наиболее выгодными при перепродаже, тогда как Android-аппараты обесцениваются на вторичном рынке куда быстрее: некоторые из них сильно дешевеют всего через два месяца после выхода.

В последние пару лет мировой рынок смартфонов демонстрирует расширение сегмента б/у – очень часто вместо покупки нового среднебюджетного аппарата пользователи отдают предпочтение подержанному флагману.

Идеальный айфон с точки зрения спецификаций, цены и гарантий поддержки обновлениями в 2024 году – iPhone 13. Хоть iPhone 13 вышел еще в 2021 году, он практически не устарел и во многом похож на iPhone 15, говорится в материале Business Insider.

В свою очередь бенчмарк AnTuTu обновил свой традиционный рейтинг самых крутых по цене/мощности Android-смартфонов в 2024 году. В самой дешевой категории первое место занял Redmi K70E, а в самой дорогой – Nubia Z60 Ultra.

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