По данным компании SellCell, устройства на Android обесцениваются гораздо быстрее, чем гаджеты Apple.

Смартфоны компании Apple оказались наиболее выгодными при перепродаже, в то время как устройства на Android обесцениваются на вторичном рынке куда быстрее: некоторые из них сильно дешевеют всего через два месяца после выхода.

Это следует из отчета компании SellCell. Изучив цены на базовые модели флагманов Apple, Samsung и Google, аналитики выяснили, что через два месяца после покупки iPhone 14 теряет в среднем 31% стоимости на вторичном рынке, представляя собой оптимальную инвестицию.

В то же время Samsung Galaxy S23 всего через два месяца после выхода обесценился на вторичном рынке в среднем на 43,3%, а Galaxy S23 Ultra на 1 ТБ в состоянии "как новый" потерял в цене 52,7%. Похожим образом обстоят дела и с серией Google Pixel 7.

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Примечательно, что в прошлом году статистика для Galaxy S22 выглядела еще хуже: он обесценивался втрое быстрее, чем обычный iPhone 13. При этом если учитывать разницу в потере стоимости за полгода с первоначальной ценой, то прошлое поколение смартфонов Apple обошло нынешнее на 5,7%.

По заключению аналитиков, наиболее прибыльно продавать подержанные Айфоны. Например, iPhone 14 (128 ГБ) можно продать на вторичном рынке на 29% дешевле РРЦ, iPhone 14 Pro (128 ГБ) – минус 33,7%, а iPhone 14 Pro Max (128 ГБ) –13,6%.

Ранее УНИАН делился рейтингом лучших Android-смартфонов 2023 года в категории "топ за свои деньги". В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 11T Pro, а в самой дорогой – Red Magic 8 Pro+.

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