В самой дешевой категории первое место занял Redmi K70E, а в самой дорогой – Nubia Z60 Ultra.

Создатели самого известного мобильного бенчмарка AnTuTu представили свежие рейтинги самых выгодных Аndroid-смартфонов. Сервис проанализировал модели разных ценовых категорий – именно они предлагают лучшее соотношение цены и производительности в 2024 году.

В рейтинге за май произошли заметные изменения. Например, OnePlus 12 больше не самый "оптимальный" флагман, а некоторые устройства на Snapdragon 8 Gen 3 стали дешеветь и фактически обесценились до субфлагманов.

Лучшие среди самых доступных . В сегменте до 290 долларов Redmi K70E все еще предлагает лучшее соотношение цены и производительности. Это сбалансированный бюджетник с мощной "начинкой" и 120-герцовым OLED-экраном. За ним расположились Realme GT Neo6 SE и iQOO Z9 Turbo

. В сегменте до 290 долларов Redmi K70E все еще предлагает лучшее соотношение цены и производительности. Это сбалансированный бюджетник с мощной "начинкой" и 120-герцовым OLED-экраном. За ним расположились Realme GT Neo6 SE и iQOO Z9 Turbo Лучшие "середнячки" . iQOO Neo9S Pro лидирует среди смартфонов в диапазоне $280-420. Основная причина – процессор Dimensity 9300 Plus, который даже мощнее Snapdragon 8 Gen 3. Второе и третье места заняли OnePlus Ace 3 и iQOO Neo8 Pro.

. iQOO Neo9S Pro лидирует среди смартфонов в диапазоне $280-420. Основная причина – процессор Dimensity 9300 Plus, который даже мощнее Snapdragon 8 Gen 3. Второе и третье места заняли OnePlus Ace 3 и iQOO Neo8 Pro. Лучшие субфлагманы . В категории от 420 до 560 долларов рекомендуют обратит внимание на Realme GT5 Pro. Сейчас это самый доступный девайс с актуальным Snapdragon 8 Gen 3. На втором и третьем местах – iQOO 12 и Vivo X100s.

. В категории от 420 до 560 долларов рекомендуют обратит внимание на Realme GT5 Pro. Сейчас это самый доступный девайс с актуальным Snapdragon 8 Gen 3. На втором и третьем местах – iQOO 12 и Vivo X100s. Лучший из дорогих телефонов. В категории 550 долларов и дороже долгое время лидировал OnePlus 12, но сейчас он переместился на вторую позицию, уступив Nubia Z60 Ultra. На третье место вышел новичок – Honor Magic 6.

Видео дня

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Первые три места занимают китайские флагманы Vivo, Oppo и Nubia.

А если вы устали от "лопатофонов", эксперты выбрали 8 лучших компактов на рынке. Эти смартфоны не только радуют характеристиками, но и удобно сидят в руке.

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