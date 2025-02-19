Иван Назаренко

Для потребителей цена на продукцию Acer вырастет на 10%.

Компания Acer стала первым производителем техники, которая анонсировала повышение цен для потребителей после заявления президента США Дональда Трампа о вводе 25% пошлин на автомобили, полупроводники и фармацевтику.

Как сообщает издание Taiwan Economic Daily, директор Acer Джейсон Чен заявил, что Трамп собирается ввести дополнительные пошлины на электронику, экспортируемую из Китая, из-за чего компании придётся повысить цены на продукцию для потребителей примерно на 10%. Цены начнут постепенно увеличиваться, начиная с марта.

Acer стала первой компанией, которая так открыто заявила о надвигающемся повышении цен, но, скорее всего, не последней. Ожидается, что другие производители тех же ноутбуков, Asus, Dell и HP, у которых тоже большая часть производства находится в Китае, так же вскоре поднимут стоимость своей техники.

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