Американский лидер считает несправедливым отношение к американскому автомобильному экспорту за границей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на автомобили "в районе 25%" и аналогичные пошлины на полупроводники и фармацевтическую продукцию. Это последний шаг из серии мер, угрожающих международной торговле.

Издание Reuters пишет, что президент США заявил, что пошлины на автомобили будут введены уже 2 апреля. Трамп уже давно выступает против несправедливого, по его мнению, отношения .

Например, Европейский союз взимает 10% пошлину на импорт авто, что в четыре раза превышает американскую ставку на легковые автомобили в 2,5%. В то же время США взимают 25% тариф на пикапы из других стран, кроме Мексики и Канады, - налог, который делает эти авто очень выгодными для детройтских автопроизводителей.

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Тарифы на импорт авто в размере 25% стали бы переломным моментом для мировой автомобильной промышленности, которая и без того страдает от неопределенности, вызванной торговой войной нового президента США.

Кроме того, Трамп заявил, что секторальные пошлины на фармацевтическую продукцию и полупроводниковые микросхемы также будут начинаться с "25% или выше", существенно повышаясь в течение года.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп одним из первых распоряжений ввел пошлины в отношении Китая, Канады и Мексики, но отложил введение двух последних на месяц после того, как страны взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности границ.

Кроме того, он объявил о введении 25% пошлин на сталь и алюминий, которые вступят в силу в марте.

Позже американский лидер анонсировал введение новых пошлин в адрес стран, которые облагают американские товары более высокими пошлинами.

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