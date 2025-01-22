'Буду поддерживать его': Трамп не против покупки TikTok Илоном Маском, но назвал условие

Также Трамп не против, если TikTok решит купить глава Oracle Corp. Ларри Эллисон.

Новый президент США Дональд Трамп не против, если миллиардер Илон Маск решит купить китайскую платформу TikTok.

Об этом глава Белого дома заявил во пресс-конференции во вторник, 21 января, сообщает CNN.

"Я буду поддерживать его (Илона Маска - УНИАН), если он захочет купить платформу. Я встречался с владельцами TikTok, крупными владельцами. Я подумываю над тем, чтобы сказать кому-то: "Купите его и отдайте половину США"", - сказал Трамп.

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Кроме того, президент США отметил, что у него на смартфоне не установлено приложение TikTok. Тем не менее он подчеркнул, что думает над тем, чтобы скачать его.

В Bloomberg писали, что Трамп также не против, если TikTok решит купить глава Oracle Corp. Ларри Эллисон. Он добавил, что хочет, чтобы потенциальный покупатель передал 50% акций государству в рамках этой сделки.

Запрет TikTok в США - что стоит знать

Напомним, что 19 января TikTok прекратил работу для своих пользователей в США после вступления в силу закона, обязывающего китайскую материнскую компанию ByteDance продать свою долю в платформе или столкнуться с полным запретом в Штатах. Приложение для смартфонов стало временно недоступным на рынке США, и его больше нельзя было загрузить через магазины приложений Apple и Google.

Вскоре президент США Дональд Трамп обнародовал собственный план спасения соцсети TikTok. В этот же день платформа начала возобновлять свою работу в Штатах.

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