Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей первой крупной зарубежной поездке с момента вступления в должность призвал европейские страны принять "новые рубежи ИИ с оптимизмом, а не с тревогой" и смягчить регулирование технологий в сфере искусственного интеллекта.
Выступление заместителя Трампа перед мировыми лидерами, собравшимися во вторник в Париже для обсуждения ИИ, не помешало десяткам стран подписать документ, призывающий приложить усилия по регулированию технологии ИИ, чтобы сделать ее "открытый", "инклюзивной" и "этической".
"Чрезмерное регулирование сектора ИИ может погубить трансформирующуюся отрасль в самый разгар ее развития", – приводит слова Вэнса издание Politico. "Мы твердо убеждены, что искусственный интеллект должен оставаться свободным от идеологических предрассудков и что американский ИИ не будет использоваться как инструмент авторитарной цензуры".
Вице-президент также раскритиковал Закон ЕС о цифровых услугах заявив участникам, среди которых была президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, что это "обременительные международные правила", которые подавляют инновации и создают ненужные препятствия для американского бизнеса.
Politico пишет, что комментарии Вэнса, несмотря на их резкость, вероятно, будут хорошо восприняты многими крупнейшими игроками в области ИИ в Европе, поскольку они так само призывают Брюссель больше сосредоточиться на инновациях и меньше на регулировании. Некоторые лидеры в сфере даже призвали к пересмотру закона ЕС об ИИ, который запрещает определенные практики их применения.
Искусственный интеллект против человека
Как сообщал УНИАН, в марте 2024 года ЕС принял первый в мире закон об искусственном интеллекте. Он запрещает некоторые виды использования ИИ, вводит новые правила прозрачности и распространяется на продукты с ИИ на рынке ЕС, независимо от того, где они были разработаны.
Меж тем Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более 1000 ведущих экспертов IT-индустрии призывают остановить обучение нейросетей, которые будут "умнее" уже существующих. В заявлении упоминаются риски для общества и цивилизации со стороны способных конкурировать с людьми нейросетей, что может привести к экономическим и политическим потрясениям.
Создатель ChatGPT считает, что искусственный интеллект осознает себя в ближайшие 5 лет. Удивительно, но это не сильно повлияет на жизнь людей, заявил Сэм Альтман. Бывший же главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер говорит, что безопасность ИИ является самой важной технической проблемой нашего времени.