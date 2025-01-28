Президент США заявил, что хотел бы увидеть "ценовую войну" за приложение.

Президент США Дональд Трамп предположил, что компания Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok и он хотел бы видеть "ценовую войну" за приложение. Об этом пишет The Guardian.

"Я бы сказал, да", – ответил он на соответствующий вопрос, добавив, что к TikTok проявляют огромный интереc.

Это уже вторая попытка Microsoft приобрести TikTok. Первая была в 2020 году, но тогда переговоры сорвались. В 2021 году СЕО Microsoft Сатья Наделла называл переговоры о покупке компанией доли в американском подразделении TikTok "самой странной вещью, над которой он когда-либо работал".

Видео дня

Сейчас в TikTok, насчитывающий около 170 млн американских пользователей, действует 75-дневная отсрочка от администрации Трампа. До этого, 19 января, TikTok был забанен на один день перед вступлением в силу закона, обязывающего китайскую материнскую компанию ByteDance продать свою долю в приложении или столкнуться с запретом.

На прошлой неделе СМИ писали, что администрация Трампа ведет переговоры с несколькими компаниями о покупке TikTok и, вероятно, примет решение о будущем популярного приложения в ближайшие 30 дней. Сделка, которую предлагает Белый дом, предусматривает, что ByteDance сохранит миноритарную долю в TikTok.

До этого появилась информация, что одним из претендентов на покупку TikTok в США является Илон Маск, более того, сам Трамп заявил, что будет поддерживать его.

Напомним, Instagram в день блокировки TikTok увеличил продолжительность Reels до 3 минут. В октябре 2024 года такое же обновление получили YouTube Shorts – там лимит на длительность видео до 3 минут увеличили с 60 секунд, чтобы конкурировать с TikTok.

Меж тем ученые провели исследование и узнали, как короткие видео из TikTok, Youtube и Instagram влияют на организм человека. И результаты пугают.

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