Уже известно, что это будет первый за долгое время смартфон Xiaomi c чистой Android.

На специальном мероприятии 6 сентября Xiaomi официально представит свой новый ультрабюджетный смартфон Redmi A1.

Он интересен сразу по нескольким причинам. Во-первых, это первый за долгое время смартфон Xiaomi c чистой Android. Во-вторых, это будет самый доступный смартфон в ассортименте компании.

Что касается характеристик, то у смартфона будет установлена 6,52-дюймовая TFT-панель HD+ (1600 x 720 пикселей). Под капотом – процессор MediaTek Helio A22, дополненный 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Вдобавок новинке приписывают батарею на 5000 мАч.

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По словам одного информатора, стоимость Redmi A1 начального уровня окажется ниже отметки в 100 долларов (около 3500 грн).

А уже на следующий день 7 сентября, компания Apple проведет свою первую осеннюю презентацию. Гвоздем программы станет свежая линейка iPhone 14, которая впервые за 5 лет кардинально обновит свой дизайн.

Также ожидается анонс обновленной линейки смарт-часов Apple Watch, AirPods Pro 2-го поколения и новых ОС. Скорее всего, на этом сентябрьская презентация Apple и ограничиться. Остальные новинки – планшеты, "маки" и "макбуки" – уже дело октябрьского ивента.

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