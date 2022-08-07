За 5G-телефон начального уровня просят менее $200.

Компания Xiaomi без лишнего шума презентовала Redmi 10 5G – новый доступный смартфон на базе Dimensity 700.

По сути, это переименованная версия Redmi Note 11E, которая вышла ранее в этом году в Китае, но стоит она куда дешевле, пишет Gizmochina

Отличий в спецификациях никаких нет. У аппарата 6,58-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2048 пикселей) и частотой 90 Гц. Селфи-камера на 5 Мп размещена в каплевидном вырезе, а сканер пальца совмещен с кнопкой питания на боковой грани. На задней панели – 50-Мп основная камера и датчик глубины на 2 Мп.

Питает устройство аккумулятор емкостью 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой, а для хранения данных установлен накопитель на 128 ГБ. ОЗУ – 4/6 ГБ.

Прошлая модель Redmi Note 11E продавалась по цене 250 долларов. Стоимость Redmi 10 5G начального уровня – менее 200 долларов (около 7000 грн).

Ранее УНИАН уеж сообщал, что Xiaomi выпустила улучшенную версия "100-долларового бюджетника" Redmi 10A. Даже в этой модификации смартфон получил приятный ценник по мерках всего рынка.

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