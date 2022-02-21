Относительно любых киберинцидентов просят информировать правительственную команду реагирования CERT-UA.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупредила о возможных кибератаках 22 февраля на украинские веб-ресурсы.

Об этом сообщает Госспецсвязи со ссылкой на правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Речь идет о возможных кибератаках на веб-ресурсы в зоне ".ua".

"Госспецсвязи обращается ко всем: в случае любых киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий относительно информационно-коммуникационных систем просим информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA", - отмечает ведомство.

В CERT-UA в свою очередь рассказали, что на одном из маркетплейсов обнаружили сообщение с угрозой проведения кибератак 22 февраля.

"В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. Согласно этому сообщению усматривается, что атаки должны осуществить дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua", - информирует правительственная команда.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля DDoS-атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка". Работа банковских ресурсов по состоянию на 19:30 была восстановлена.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, кибератака 15 февраля была наибольшей в истории государства. По мнению Минцифры, за ней может стоять Россия.

Ранее УНИАН писал, как в январе против 70 украинских сайтов была осуществлена кибератака. Неизвестные заблокировали работу веб-ресурсов органов госвласти.

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