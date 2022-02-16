Главная цель осуществленной кибератаки – посеять панику, утверждает министр цифровой трансформации.

Вчерашняя кибератака на государственные банки и сайты была крупнейшей в истории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вчера, 15 февраля, была осуществлена самая большая в истории Украины DDoS-атака на правительственные сайты, на банковский сектор. Вчера все органы, которые отвечают за кибербезопасность, и внутренние службы кибербезопасности, информационной безопасности в банковских учреждениях работали над тем, чтобы противодействовать этим атакам и ликвидировать в самое быстрое время. Действительно, эта атака имеет беспрецедентный характер, понятно, что она готовилась заранее, и ключевая цель, цель этой атаки – это дестабилизация, это посеять панику, сделать все, чтобы в нашей стране появился определенный хаос в действиях украинцев", – сказал он.

Также Федоров добавил, что стоимость такой атаки составляет "миллионы долларов", а сама она велась из разных стран.

Кроме этого, вице-премьер подчеркнул, что все органы, ответственные за кибербезопасность, очень быстро среагировали на эту атаку, поэтому она не достигла своей цели.

"Не удалось достичь цели, которая была поставлена тем, кто работал над DDoS -атаками. Банковская система очень быстро восстановилась, все сайты были также восстановлены в очень быстрое время... Украина готова к подобным атакам, мы понимаем, что это планировалось, мы понимаем, что может происходить в будущем, мы все скоординированы", – заявил чиновник.

DDOS-атака на госресурсы Украины была исключительно информационно-психологической, никаких потерь не было. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Демедюк.

"Потерь в финансовой части у нас не было никаких... Атака исключительно информационно-психологического характера, никаких потерь, повреждений, угонов не произошло. Финансовая часть работает в устойчивом режиме, энергетическая сфера работает бесперебойно, все работают в штатном режиме", – подчеркнул он.

Напомним, 15 февраля DDoS-атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка". Работа банковских ресурсов по состоянию на 19:30 была восстановлена.

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