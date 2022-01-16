Украинцев просят не реагировать на фейки о продаже слитых после атаки данных.

Россия нацелена на распространение фейков об уязвимости критической информационной инфраструктуры Украины с целью дестабилизации ситуации в стране.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Госспецсвязи вместе с СБУ и киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти, которая произошла ночью с 13 на 14 января.

По имеющейся информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, все улики указывают на то, что за кибератакой стоит Россия.

"Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве", - отметили в Минцифре.

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Чтобы снизить доверие к власти Россия распространяет фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и том, что данные украинцев были "слиты".

"Цель - не только запугать общество. А дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев", - убеждены в министерстве.

Чиновники призвали граждан не паниковать и не реагировать на сообщения о якобы продаже данных, полученных после взлома 14 января.

"Мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года", - отметили в Минцифры.

Атака на правительственные сайты Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января осуществили хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в частности - Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов появились сообщения провокационного характера.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.

В Госспецсвязи заявили, что это самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года. По данным Госспецсвязи, во время кибератаки пострадали около 70 сайтов центральных и региональных органов власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что за этой кибератакой стоит Россия. Причастность спецслужб РФ к кибератакам расследует СБУ.

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