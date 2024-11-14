Их мнения разделились.

Современную жизнь уже невозможно представить без социальных сетей. В них мы находим новых друзей, публикуем фото, читаем новости и узнаем много интересного. Однако все чаще психологи отмечают зависимость от соцсетей и советуют меньше времени проводить в онлайн.

А что, если действительно отказаться от всех месседжеров? Подписчики социальной сети Reddit ответили на вопрос одного пользователя: "Вам предлагают 5 миллионов долларов, но придется жить без социальных сетей в течение следующих 10 лет. Вы принимаете?". Если же после сделки вы нарушаете это правило, то должны выплатить 6 миллионов штрафа.

Кстати, мнения людей разделились. Что же именно ответили подписчики - читайте дальше.

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Вот некоторые из самых интересных комментариев:

"Я пользуюсь социальными сетями только для того, чтобы отвлечься от стрессов в моей жизни. 95% которых исчезли бы мгновенно, если бы у меня было 5 миллионов долларов. Поэтому я только за"

"Я уже покинул 10 лет назад все мессенджеры. Я пользуюсь только Reddit и всего несколько лет. Это легко и просто"

"Ой, да без проблем. Как раз отличный стимул прекратить заниматься этой ерундой"

"Я рос 18 лет без социальных сетей, телевидения, музыки, журналов. Для развлечения мне разрешалось читать истории из Торы и играть в очень ограниченное количество настольных игр. Я знаю, что могу прожить десять лет без соцсетей. Считаю, что это отличное предложение".

Но были подписчики, которые имели противоположное мнение:

"Все люди, которые говорят "да", или не осознают, насколько часто они используют социальные сети, или они затворники, или слишком старые, чтобы это серьезно на них повлияло"

"Если это запрещено, то я потерплю неудачу, потому что я зависим от соцсетей"

"Я бы не согласился на сделку только потому, что сделаю это по привычке и буду должен кому-то 6 миллионов"

"Я бы, наверное, провалил испытание на полпути"

"Человек, который вырос в социальных сетях, не может представить жизнь без них".

Напомним, ранее стало известно, что TikTok запустил странный тренд на знакомства через ананас.

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