Корпорация Meta серьезно подумывает отказаться от платной политрекламы, которая приносит больше проблем, чем выгоды.

Корпорация Meta, владеющая соцсетями Instagram и Facebook, рассматривает возможность запрета политической рекламы в Европе на своих площадках. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что власти Евросоюза требуют от интернет-площадок, включая Facebook и Google, раскрывать информацию о публикуемой политической рекламе – ее стоимости, заказчиках и просмотрах.

Руководство корпорации Meta опасается, что трактование термина "политическая реклама" может оказаться слишком широким, и соблюдать эти правила окажется сложно. Поэтому более простым решением для корпорации может оказаться полный отказ от платной политической рекламы.

Видео дня

В Financial Times отмечают, что ранее Meta и Twitter подверглись жесткой критике за то, что позволяли использовать свои площадки для распространения дезинформации и политических манипуляций со стороны трампистов и России.

Полный отказ от политической рекламы в ЕС едва ли станет финансовой проблемой для корпорации, поскольку эта часть рекламного рынка приносит Meta относительно небольшую часть доходов.

Последние новости о компании Meta

В середине марта корпорация Meta прекратила поддержку NFT в Инстаграме и Фейсбуке. Хотя отношение к данной технологии неоднозначное, в случае с Украиной это был один из источников сбора средств для волонтерских организаций.

Осенью компания представила собственную нейросеть, которая умеет создавать видеоролики на основе текстового описания. На первом этапе программа получила серьезные ограничения – в видео нет звука, а продолжительность может быть не дольше пяти секунд.

В прошлом году многие украинские пользователи Facebook столкнулись с блокировками за свои посты о войне в Украине. Украинские власти обратились к руководству Meta с просьбой решить проблему. В феврале алгоритмы соцсети, наконец, были обновлены, что сняло проблему необоснованных банов.

Вас также могут заинтересовать новости: