Пока нейросеть находится на ранней стадии разработки, поэтому есть ряд ограничений.

Разработчики из команды Марка Цукерберга создали нейросеть Make-A-Video, которая работает по принципу нашумевшей DALL-E 2, но вместо статичных изображений создает короткие ролики.

Пока нейросеть находится на ранней стадии разработки, поэтому есть ряд ограничений – в видео нет звука, а продолжительность может быть не дольше пяти секунд, пишет The Verge

Насколько хорошо Make-A-Video справляется с запросами, пока оценить невозможно. Издание отмечает, что доступ к нейросети еще никому не предоставляли даже в режиме закрытого бета-теста. Все видео были опубликованы самими разработчиками.

Как говорится в сообщении к анонсу, это огромный шаг вперед в сфере создания контента при помощи искусственного интеллекта.

"Робот танцует в центре Тайм-сквер"

"Молодая пара гуляет под сильным дождем"

"Единороги бегут по пляжу"

Отметим, что накануне нейросеть DALL-E 2, генерирующая изображения по текстовым описаниям, стала доступна для всех желающих. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке и ввести свой номер телефона.

Напомним, ранее в этом месяце в нейросеть добавили функцию "Outpainting", которая позволяет "дорисовывать" существующие иллюстрации и мемы по конкретным запросам. Оцените сами.

Вас также могут заинтересовать новости: