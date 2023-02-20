Преимущества подписки Twitter Blue почти такие же.

Глава Meta Марк Цукерберг объявил о запуске подписки Meta Verified – прямо как в Twitter. Она предоставляет пользователям синюю галочку верификации рядом с их профилями в фейсбуке и инстаграме.

Как сообщает The Verge со ссылкой на заявление Цукерберга, помимо "синей галочки", подписка даст пользователям приоритет в рекомендациях, защиту от попыток подделать аккаунт, а также прямой доступ к службе поддержки клиентов.

С этой недели подписка доступна в Новой Зеландии и Австралии по цене $12 (~440 грн) в месяц при оплате через веб-версию сервиса или $15 (~550 грн) в месяц при оплате через системы внутренних покупок iOS или Android. "Вскоре" подписка станет доступной в других странах мира.

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Компания Meta сообщила "Би-би-си", что запуск новой услуги не коснется ранее получивших синюю галочку учетных записей. Вместе с тем подписка не распространяется на корпоративные аккаунты.

Похожим образом работает подписка Twitter Blue, запущенная под руководством Илона Маска. Сервис дает галочку верификации, возможность редактировать твиты (в течение 30 минут после публикации), режим чтения, а также возможность загружать видео в 1080p.

Как УНИАН сообщал, недавно Instagram анонсировал другое важное изменение. Теперь популярный фотообменник предлагает авторам контента общаться с аудиторией в виде ленты публикаций.

Авторы каналов могут публиковать текстовые сообщения, фото-видео контент, создавать опросы и многое другое. Марк Цукерберг, исполнительный директор Meta, объявил об этой функции, запустив собственный канал вещания, где он планирует делиться новостями о продуктах компании.

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