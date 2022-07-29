В ведомстве также ждут украинскую версию в Messenger.

Министерство цифровой трансформации Украины обратилось к корпорации Meta относительно разблокирования украинских блогеров в соцсетях.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Написали письмо к Нику Клеггу и попросили повысить качество модерирования. Чтобы посты украинцев больше не скрывали, а аккаунты не банили", - отметил министр.

Федоров отметил, что получает много сообщений от блогеров, медиасообщества, активистов и обычных пользователей о блокировке постов и аккаунтов в Facebook и Instagram.

По его словам, Минцифры постоянно общается с корпорацией Meta, которая выделила отдельную команду, чтобы быстро реагировать на эти запросы. Это уже помогло разблокировать десятки страниц публичных людей за последние месяцы.

"Компания Meta много помогает Украине. Блокирует российские пропагандистские ресурсы, сделала украинскую версию Facebook для iOS, запустила вместе с "Дія. Бізнес" учебный центр для украинского малого и среднего бизнеса, и ждем на украинский в Messenger", - подчеркнул Федоров.

Справка УНИАН. Meta Platforms, Inc. - американская корпорация конгломерата социальных сетей, базирующаяся в Менло-Парке, штат Калифорния.

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