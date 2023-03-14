Теперь компания сосредоточится на монетизации Reels и развитии Meta Pay.

Спустя менее года после того, как Meta Цукерберга объявила о поддержке коллекционных цифровых предметов, или NFT, на своих платформах, было принято решение от них отказаться.

Тестирование NFT в инстаграме и фейсбуке началось в мае-июне прошлого года и к июлю уже было доступно для криэйторов в 100 странах. Теперь же компания сосредоточится на монетизации Reels и развитии Meta Pay, пишет Reuters.

Как отмечают журналисты, в 2022 году, когда популярность спекулятивного криптоактива резко возросла, а продажи аватарок с мультяшными обезьянами достигли миллиардов долларов, Meta развернула поддержку для создателей, чтобы распространять NFT в Instagram и Facebook.

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Но биткоин и другие цифровые монеты потерпели удар в конце 2022 года после того, как одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж FTX подала заявление о банкротстве. Падение усугубилось крахом на прошлой неделе трех банков США, два из которых были ориентированы на криптовалюту.

В Украине это была одна из важных технологий для помощи ВСУ

В марте 2022 года в Украине запустили первый NFT-музей войны, чтобы распространять правду о российских военных преступлениях в отношении украинцев и перечислять средства на гуманитарные нужды.

За три месяца торгов украинский NFT-музей войны собрал более 1 млн долларов. За эти средства приобрели автомобили на передовую, необходимую технику и амуниции.

Справка УНИАН. NFT – это единица данных в цифровой книге под названием Blockchain, где каждый NFT может представлять уникальный цифровой элемент, и поэтому каждый из них не взаимозаменяем.

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