Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на государственный.

На днях на платформе YouTube стал доступен просмотр видеороликов с автоматическим переводом субтитров на украинский. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на государственный.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр подчеркнул, что на встречах с Google неоднократно обсуждалась доступность сервисов компании на украинском языке. В частности, и субтитров на YouTube.

Чтобы активировать украинские субтитры в YouTube, необходимо выбрать в настройках раздел "Субтитры", далее – "Автоматический перевод" и найти в перечне украинский язык.

Напомним, ранее стало известно, что украинский TikTok вывели из общего с РФ региона и перевели в Европейский. Отмечается, что пребывание Украины в одном регионе со страной-агрессором приводило ко многим случаям блокировок контента. В частности, связанного с войной.

Также УНИАН сообщал, что музыкальный стриминговый сервис Spotify запускает в Украине подкасты.

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