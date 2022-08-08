Приложение уведомит пользователей в случае приближения к опасному объекту.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям создала мобильное приложение MineFree, которое позволяет украинцам быть бдительными и держаться как можно дальше от мин, оставленных "русским миром".

Об этом информирует в телеграмме пресс-служба ДСНС.

Благодаря приложению, каждый, кто установит его, будет иметь возможность:

посмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории, согласно данным ГСЧС;

получить уведомление в случае приближения к опасному объекту;

ознакомиться со справочником ГСЧС, в котором есть фото и описание взрывоопасных предметов;

сообщить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.

Для зарегистрированных пользователей в приложении разработана специальная электронная форма, которая содержит фото, геолокацию и описание. Эта информация сразу поступает к спасателям, что обеспечивает оперативное реагирование ГСЧС и дальнейшее обезвреживание таких предметов.

Приложение можно загрузить с App Store и Google Play.

Ранее УНИАН писал, что на полное разминирование территории Украины понадобится от пяти до десяти лет. Сейчас заминировано и загрязнено неразорвавшимися боеприпасами около 300 тысяч квадратных километров страны.

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