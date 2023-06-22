Обновление вышло даже для систем, поддержка которых уже прекратилась. Среди них – даже iPhone 6s.

Apple выпустила важные патчи безопасности для устройств под управлением iOS, iPadOS, macOS и watchOS, в которых закрыла ряд уязвимостей. Новых функций в них нет, однако компания просит как можно скорее установить их всем пользователям.

Обновление вышло даже для систем, поддержка которых уже прекратилась. Самым старым телефоном, получившим апдейтом, оказался выпущенный в 2015 году iPhone 6s, говорится на сайте компании.

В обновлении, помимо всего прочего, исправлена серьезная уязвимость CVE-2023-32434, которая позволяет запустить произвольный код с правами доступа к ядру на iPhone 6s и более новых моделях, а также большинстве планшетов, включая все iPad Pro, а также iPad Air 2, iPad mini 4, iPad 5 и новее. Также разработчики закрыли еще две уязвимости WebKit.

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Параллельно патч безопасности исправляет ошибку, при которой на планшетах и смартфонах Apple перестали работать адаптеры Lightning to USB 3 Camera Adapter.

Обновление iOS 16.5.1 / iOS 15.7.7 уже доступно для установки. Если рассылка по каким-то причинам задерживается, ее можно установить в ручном режиме. Проверить наличие обновления можно по пути: "Настройки" → "Основные" → "Обновление "ПО".

А меж тем владельцы iPhone уже могут протестировать новенькую iOS 17 – она доступна в виде беты для iPhone Xs и новее. Релиз стабильной версии системы ожидается в сентябре вместе с презентацией iPhone 15.

К слову, по сравнению с iOS 16 новая операционка получила не так много нововведений. Впрочем, несколько интересных фишек все же есть, в частности, возможность превратить смартфон в смарт-дисплей. Также Apple упростила жизнь тем пользователям, которые постоянно забывают новые пароли.

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