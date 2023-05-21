На планшетах и смартфонах Apple, обновленных до iOS 16.5, перестали работать адаптеры Lightning to USB 3 Camera Adapter.

Владельцы планшетов и смартфонов Apple, обновившиеся до iOS и iPadOS 16.5, столкнулись с проблемами подключения камеры через переходник Lightning to USB 3, сообщает портал MacRumors. Предполагается, что это связано с программной ошибкой, которую Apple планирует исправить в следующем обновлении.

Известно, что Apple уже успела выпустить первую бета-версию iOS 16.6 для разработчиков, однако выход общедоступной сборки с возможным исправлением займет минимум несколько недель.

Релиз iOS 16.5 и новые версии других операционных систем состоялся в ночь с 18 на 19 мая. Обновление является незначительным, хотя спортивные фанаты оценят новую вкладку "Спорт" в приложении Apple News. Также исправлены часто встречающиеся ошибки в приложениях CarPlay, Screen Time и Spotlight.

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Скорее всего, эти релизы станут предпоследними перед большим ежегодным обновлением операционных систем Apple: iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14.

Что покажет Apple на презентации WWDC 2023

С 5 по 9 июня этого года Аpple проведет масштабное мероприятие Worldwide Developers Conference, более известное как WWDC. На нем компания расскажет об обновлениях операционных систем и других софтверных продуктов. А по слухам – не только о них.

Там, как говорят различные инсайдеры, Apple покажет свой первый шлем смешанной реальности, о котором слухи ходят уже довольно давно. Устройство напрямую связано с наследием Тима Кука и станет первым продуктом яблочной компании, на который не повлиял Стив Джобс.

Также, по слухам, на WWDC 2023 анонсируют 15-дюймовый MacBook Air на чипе М2 и Mac Pro тоже с чипом M2. Ходят слухи о втором поколении AirPods Max и специальной версии AirPods Pro с USB-C.

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